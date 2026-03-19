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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Viel Präsenz und Kirmeswache für eine friedliche Palmkirmes 2026 - Korrektur

Recklinghausen (ots)

Mit dem Start der Palmkirmes in Recklinghausen am Freitag (20.03.2026) beginnt auch in diesem Jahr wieder der bewährte Schulterschluss zwischen der Polizei und dem KOD der Stadt Recklinghausen. Tagsüber wie auch abends sowie an den beiden Wochenenden sorgt das erprobte Einsatzkonzept für ein Plus an Sicherheit, damit Besucherinnen und Besucher die Kirmes sicher genießen können.

Die Polizei Recklinghausen wird gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Recklinghausen (KOD) präsent auf dem Saatbruchgelände auftreten. Ziel ist es, für Sicherheit zu sorgen, Störungen frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf einschreiten. Falls nötig, werden Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafanzeigen erstatten und Platzverweise aussprechen.

Taschendiebstahl und Wertgegenstände

Größere Menschenmengen bieten Dieben Gelegenheiten. Tragen Sie Bargeld, Handy und Wertgegenstände nah am Körper, idealerweise in Innentaschen oder verschlossenen Umhängetaschen. Lassen Sie keine Taschen unbeaufsichtigt an Fahrgeschäften stehen. Achten Sie besonders auf Außentaschen von Rucksäcken im Gedränge.

Anlaufstelle vor Ort

Als zentraler Anlaufpunkt für Gäste dient auch in diesem die Kirmeswache in der Vestlandhalle. Hier können Fundsachen abgegeben und, falls nötig, Strafanzeigen erstattet werden.

Hinweis zum Waffenverbot

Das Führen von Waffen jeglicher Art ist auf öffentlichen Veranstaltungen wie der Palmkirmes verboten. Bringen Sie gute Laune mit, aber lassen Sie gefährliche Gegenstände Zuhause. Das Waffentrageverbot galt im vergangenen Jahr zum erstem Mal aufgrund des neuen bundesweit geltenden Waffengesetzes.

Sichtbare Präsenz als Sicherheitsfaktor

Polizei und KOD arbeiten eng zusammen, um friedliche und sichere Kirmestage für alle Besucherinnen und Besucher und die Schaustellenden zu ermöglichen. Bei Störungen oder Regelverstößen werden entsprechende Maßnahmen konsequent eingeleitet.

Die Recklinghäuser Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine schöne und vor allem friedliche Palmkirmes 2026. In Notfällen erreichen Sie die Polizei auch auf der Palmkirmes über die Notrufnummer 110.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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