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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbruch und Auto-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Zechenstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Aus einem Büro nahmen sie Bargeld und Fahrzeugschlüssel mit. Damit entwendeten sie einen 1er BMW mit Recklinghäuser Kennzeichen. Das schwarze Fahrzeug stand im Tatzeitraum an der Zechenstraße. Zeugenhinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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