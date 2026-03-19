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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrradfahrer nach Sturz gestorben

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz an der Kreuzung Hertener Straße/Resser Weg gerufen. Ein Fahrradfahrer war dort gegen 16.30 Uhr gestürzt. Der 67-jährige Mann aus Herten wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber leider. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der 67-Jährige während der Fahrt mit dem Fahrrad gesundheitliche Probleme bekam und daraufhin stürzte. Die Unfallstelle war während des Einsatzes für etwa eine Stunde gesperrt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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