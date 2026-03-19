Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrradfahrer nach Sturz gestorben

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz an der Kreuzung Hertener Straße/Resser Weg gerufen. Ein Fahrradfahrer war dort gegen 16.30 Uhr gestürzt. Der 67-jährige Mann aus Herten wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber leider. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der 67-Jährige während der Fahrt mit dem Fahrrad gesundheitliche Probleme bekam und daraufhin stürzte. Die Unfallstelle war während des Einsatzes für etwa eine Stunde gesperrt.

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