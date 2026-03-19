Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Frau belästigt - Polizei bittet um Hinweise
Recklinghausen (ots)
Eine Frau aus Marl ist am Mittwochnachmittag einem Exhibitionisten begegnet. Gegen 16:30 Uhr war die 54-Jährige mit ihrem Fahrrad in einem Waldstück an der Karl-Marx-Straße unterwegs. Dort wurde sie von einem jungen Mann angesprochen, der ihr kurz darauf sein Glied zeigte. Die Marlerin fuhr davon und informierte die Polizei. Personenbeschreibung: - ca. 16 Jahre alt - schwarze, gelockte Haare - schwarzer Jogginganzug von Adidas
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
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Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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