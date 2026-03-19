Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei sucht Zeugen nach Straßenraub

Recklinghausen (ots)

Auf dem Bachackerweg ist am Mittwochnachmittag eine 42-jährige Frau aus Marl überfallen worden. Die Frau war gegen 14.50 Uhr zu Fuß unterwegs als plötzlich ein Auto neben ihr anhielt. Die Unbekannten lockten die Frau unter einem Vorwand an das Fahrzeug. Als sie sich in das Auto beugte, versuchten die Insassen, ihr gewaltsam eine Kette vom Hals zu reißen. Gleichzeitig sollen sie ihr eine andere Kette umgelegt haben - quasi als "Tausch". Die 42-Jährige rief um Hilfe, woraufhin das Auto mit den Tätern wegfuhr. Sowohl der Schmuck als auch ein Geldschein sind auf den Boden gefallen. Beides wurde sichergestellt. Eine Zeugin hatte den Vorfall mitbekommen, sie kümmerte sich um die Frau. Die Polizei sucht nun (weitere) Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Insassen machen können. Bei dem Auto könnte es sich um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Teile des Kennzeichens sind bekannt. Im Auto saßen nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen, davon eine Frau. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

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