Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Mittwochabend einen 31-Jährigen angegriffen. Er wurde schwer verletzt.

Der 31-Jährige, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, war gegen 21:00 Uhr im Bereich Herner Straße/Dordrechtring unterwegs. Plötzlich soll er von zwei Männern, die nicht näher beschrieben werden können, mehrfach geschlagen worden sein. Die Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht. Der 31-Jährige schleppte sich in eine Tiefgarage, dort riefen Zeugen einen Rettungswagen und die Polizei. Der Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

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