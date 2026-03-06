PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Nach Raubüberfall auf Kiosk am Sternbuschweg - Verdächtige gefasst

Duisburg (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk am Sternbuschweg vom 19. Februar hat die Polizei drei Verdächtige ermittelt. Mitentscheidend waren Zeugenhinweise, die in Folge einer veröffentlichten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6221009) eingegangen sind.

Die drei jungen Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren stehen unter Verdacht, den Kiosk am besagten Donnerstag mit einer Schusswaffe überfallen zu haben. Einer der mutmaßlichen Täter soll den 67-jährigen Mitarbeiter des Kiosks körperlich angegriffen haben, während ein weiterer Täter die Kasse entwendete. Der dritte Verdächtige soll Schmiere gestanden haben.

Am Dienstag (3. März) durchsuchte die Kriminalpolizei die Wohnungen der Verdächtigen in Huckingen, Neudorf und Neuenkamp. Dabei stellten die Einsatzkräfte Kleidung, Handys sowie eine Schreckschusswaffe sicher. Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubs vor Gericht verantworten.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

- Pressestelle -
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

