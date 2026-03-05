PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Hüttenheim: Fußgänger von Auto angefahren

Duisburg (ots)

Ein Fußgänger (73) ist am Donnerstagmorgen (5. März, gegen 8 Uhr) im Bereich Mündelheimer Straße / Rembrandtstraße von einem Auto angefahren worden. Nach ersten Erkenntnissen bog der Peugeot-Fahrer (22) von der Rembrandtstraße kommend bei Grün nach links in die Mündelheimer Straße. Zur selben Zeit überquerte der Fußgänger die Mündelheimer Straße - ebenfalls bei Grün. Der geschockte Autofahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er den Fußgänger aufgrund der tief stehenden Sonne nicht gesehen habe. Ein Rettungswagen brachte den 73-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte den Bereich ab und leiteten den Verkehr um. Zur detaillierten Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Essen hinzugezogen. Das Duisburger Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

