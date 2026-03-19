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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag (ca. 14:00 Uhr) sucht die Polizei einen bislang unbekannten Autofahrer. Eine 47-Jährige aus Recklinghausen war mit ihrem Pedelec auf einem Radweg "Im Kuniberg" unterwegs. Als sie anschließend die Rheinlandstraße überqueren wollte, kam es zu einer Kollision mit einem Auto. Die Recklinghäuserin stürzte und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer wurde zwar kurz langsamer, setzte die Fahrt dann aber fort. Die 47-Jährige fuhr nach Hause und informierte dann die Polizei. Zur Person hinter dem Steuer liegt keine Beschreibung vor. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Unter der 0800 2361 111 nimmt die Polizei Hinweise zur Unfallflucht entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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