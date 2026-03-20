Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mögliches Diebesgut auf Abrissgelände sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Mitarbeiter einer Abrissfirma stießen am Donnerstag auf einem ehemaligen Tankstellengelände samt Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße auf mutmaßliches Diebesgut. Gleichzeitig hielten sich auf dem Gelände mehrere Männer auf, die anfingen das Material in Transporter zu verladen. Die Mitarbeiter der Abrissfirma informierten gegen Mittag die Polizei.

Vor Ort wurden unter anderem Elektrogeräte, Fernseher, Laptops, Fahrräder und E-Bikes aufgefunden.

Bei zwei Fahrrädern konnte direkt vor Ort durch die Polizei festgestellt werden, dass sie als gestohlen gemeldet worden waren.

Das gesamte Material, bei dem es sich potentiell um Beute aus Diebstählen handeln könnte, wurde sichergestellt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei gegen zunächst vier Männer aus Castrop-Rauxel im Alter zwischen 22 Jahren und 43 Jahren eingeleitet.

Der Einsatz lief über mehrere Stunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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