Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raub auf Spielhalle - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmorgen betrat ein bislang unbekannter Mann eine Spielhalle an der Bochumer Straße. Unter Vorhalt eines Messers soll er Bargeld von einer Mitarbeiterin gefordert haben. Als sie daraufhin die Kasse öffnete, entnahm der Räuber Bargeld und flüchtete anschließend.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: -ca. 1,80 -1,90 Meter - ca. 40 Jahre alt - laute Stimme - grüne Motorradmaske über dem Gesicht - dunkle Sweatshirt Jacke - weite dunkle Hose

Der Raub passierte um 08:50 Uhr.

Die Mitarbeiterin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

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