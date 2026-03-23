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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei nimmt 47-Jährigen vorläufig fest

Recklinghausen (ots)

Am Samstagmittag wurde die Polizei zu einem räuberischen Diebstahl gerufen. Der Tatverdächtige leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Er wurde vorläufig festgenommen.

Um 11:50 Uhr hielt sich ein 47-Jähriger aus Recklinghausen in einem Geschäft an der Bochumer Straße auf. Eine aufmerksame Mitarbeiterin konnte ihn dabei beobachten, wie er Ware in seiner Kleidung versteckte und den Laden damit verlassen wollte. Als sie den Mann zusammen mit einer anderen Mitarbeiterin mit ihrem Verdacht konfrontierte, beleidigte er die Frauen. Die Mitarbeiterinnen versuchten den 47-Jährigen mehrmals festzuhalten. Der Mann konnte sich allerdings immer wieder losreißen und wegrennen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stieß gegen ein geparktes Auto. Das Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Anschließend ließ er das Diebesgut fallen und flüchtete in die Dr. Isbruch-Straße. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen wenige Minuten später dort antreffen und stellen. Der 47-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Die Beamtinnen und Beamten schrieben entsprechende Strafanzeigen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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