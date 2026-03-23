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POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach mutmaßlichen Ladendieben erledigt

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach mutmaßlichen Ladendieben erledigt
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Recklinghausen (ots)

Seit Donnerstag (19.März) suchte die Polizei mit Fotos nach drei Männern, denen vorgeworfen wird, Produkte aus einer Drogerie gestohlen zu haben. Hinweise ermöglichten eine Identifizierung der gesuchten Personen - somit hat sich auch die Fahndung erledigt.

Wir bitten, die Fotos der Tatverdächtigen zu löschen. Außerdem danken wir an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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