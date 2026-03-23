Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach mutmaßlichen Ladendieben erledigt

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Recklinghausen (ots)

Seit Donnerstag (19.März) suchte die Polizei mit Fotos nach drei Männern, denen vorgeworfen wird, Produkte aus einer Drogerie gestohlen zu haben. Hinweise ermöglichten eine Identifizierung der gesuchten Personen - somit hat sich auch die Fahndung erledigt.

Wir bitten, die Fotos der Tatverdächtigen zu löschen. Außerdem danken wir an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

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