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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Baum fällt auf vorbeifahrenden Pkw - Pkw Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.03.2026, kurz vor 13.00 Uhr, traf ein umstürzender Baum den Pkw einer 52-jährigen Frau, als diese die Querspange zwischen dem Kreisverkehr in Brombach und der Kreuzung "Hasenloch" befuhr. Vermutlich aufgrund des unwetterartigen Regen und dem starken Wind stürzte der Baum mit einem Stammdurchmesser von etwa 15 bis 20 Zentimeter samt Wurzelwerk um und traf den vorbeifahrenden Pkw. Die Fahrzeugfront, die Türen der Fahrerseite sowie das Fahrzeugdach wurden dadurch beschädigt. Die 52-jährige Fahrerin blieb unverletzt. An dem Pkw dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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