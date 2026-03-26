Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Öl in der Alb

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.03.2026, wurde gegen 15.00 Uhr Öl in der Alb gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr setzte mehrere Ölsperren. Der Ursprung konnte zwar eingegrenzt aber nicht endgültig lokalisiert werden. Der Polizeiposten St. Blasien, unterstützt durch die Fachabteilung Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Freiburg, hat die Ermittlungen zum Verursacher übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell