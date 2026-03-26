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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl/ Engelschwand: Zwei Unfälle an derselben Stelle

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.03.2026, kam es am Ortsausgang von Engelschwand in Richtung Todtmoos zu zwei Unfällen an derselben Stelle. Zunächst kam gegen 21:45 Uhr ein 25-jähhriger Mazda-Fahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro entstanden sein. Unmittelbar nach dem ersten Unfall, kam der ebenfalls 25-jährige Fahrer eines Mitsubishis von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem bereits beschädigten Verkehrsschild, wodurch an seinem Auto ein Sachschaden von ungefähr 7.000 Euro entstanden sein dürfte. Auch der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Es wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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