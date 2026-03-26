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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Falscher Polizeibeamter festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 24.03.2026, kam es rund um das Stadtgebiet Waldshut zu einer Vielzahl von Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte. Allein beim Polizeirevier Waldshut- Tiengen wurden 18 Anrufe durch Betrüger gemeldet. Am Mittwochmorgen, 25.03.2026, meldete eine 89-Jährige aus einem Waldshuter Ortsteil, dass sich ein Polizeibeamter zur Abholung ihrer Goldbarren für den Morgen angekündigt habe. Der Kriminalpolizei gelang es, den falschen Polizeibeamten bei der Abholung festzunehmen. Bei der Durchsuchung des Autos konnte Diebesgut aus einem anderen vollendeten Betrug sichergestellt werden. Ein Schaden von mehreren tausend Euro konnte vereitelt werden. Der falsche Polizeibeamte wurde am Donnerstag, 26.03.2026, der Haftrichterin vorgeführt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Das können Sie tun, um sich und andere vor Telefonbetrügern zu schützen:

   - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse.
   - Seien Sie stets misstrauisch.
   - Rufen Sie im Verdachtsfall die Polizei an. Wählen Sie dazu 
     bestenfalls parallel die Notrufnummer 110, noch während Sie das 
     Gespräch mit den möglichen Betrügern führen.
   - Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie 
     Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so 
     werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich.
   - Informieren Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder über diese
     Betrugsformen.

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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