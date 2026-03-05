POL-BOR: Bocholt - Mehrere Einbrüche in Pkw in einer Nacht
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Auf der Recke, Hemdener Weg;
Tatzeit: zwischen 04.03.2026, 18.30 Uhr und 05.03.2026, 07.15 Uhr;
Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in mehrere Autos in Bocholt eingebrochen. Drei der angegriffenen Pkw standen auf Parkplätzen am Hemdener Weg. Ein Fahrzeug parkte an der Straße Auf der Recke. Die Autos wurden zum Teil gewaltsam aufgebrochen, wodurch sich die unbekannten Täter Zutritt ins Innere verschafften. Den Geschädigten fehlen teilweise private Gegenstände. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
