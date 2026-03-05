PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Jahrbuch Kriminalität 2025 der Kreispolizeibehörde Borken

Kreis Borken (ots)

Die Kreispolizeibehörde Borken hat das Jahrbuch zur Kriminalitätsentwicklung 2025 im Kreis Borken veröffentlicht. Das Jahrbuch Kriminalität 2025 enthält neben den kreisweiten Entwicklungen auch statistische Übersichten zu den 17 Städten und Gemeinden im Kreis Borken. Es ist unter folgendem Link abrufbar: https://borken.polizei.nrw/statistische-jahrbuecher-kriminalitaet Die Kriminalstatistik 2025 wurden bereits im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag, 3. März vorgestellt. Die Pressemeldung ist unter dem Link: https://borken.polizei.nrw/statistische-jahrbuecher-kriminalitaet abzurufen. (sb)

