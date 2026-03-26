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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unfall im Hugenwaldtunnel endet glimpflich

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 26.03.2026, kam es gegen 7:00 Uhr im Hugenwaldtunnel der B294 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden bei der Kollision leicht verletzt.

Das unfallverursachende Fahrzeug war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungs- und anschließenden Reinigungsarbeiten wurde der Tunnel bis gegen 9 Uhr vollständig gesperrt.

Durch die Sperrung kam es im Stadtgebiet Waldkirch zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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