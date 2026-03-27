Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Lastwagen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 26.03.2026, ereignete sich kurz nach 7:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen in der Salzstraße in der Freiburger Innenstadt.

Das Schienenfahrzeug und der Lastwagen befuhren zum Unfallzeitpunkt die Salzstraße in entgegengesetzte Richtungen. Aus noch ungeklärten Gründen streiften sich die beiden Fahrzeuge, sodass Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

ak

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