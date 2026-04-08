Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Firmenhallen - Unbekannte entwenden Werkzeuge

Bochum (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma für Anlagen- und Maschinenbau an der Burgstraße in Wattenscheid ist in den frühen Morgenstunden des 6. April Werkzeug entwendet worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben sich drei Tatverdächtige gegen 4.30 Uhr gewaltsam Zugang zu den Fertigungshallen verschafft. Dort entwendeten sie diverse hochwertige Wendeschneidplatten und Bohrköpfe.

Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tatverdächtigen oder zu dem Fluchtfahrzeug machen können, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

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