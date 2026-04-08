Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit Kind (12) - Polizei sucht beteiligten E-Scooter-Fahrer

Witten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 7. April, im Bereich der Kreuzung Ruhrstraße / Wiesenstraße in Witten, sucht die Polizei einen beteiligten E-Scooter-Fahrer und weitere Zeugen.

Ein Zwölfjähriger war gegen 14.10 Uhr fußläufig mit seinem 13-jährigen Freund auf der Ruhrstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Kreuzung Wiesenstraße / Ruhrstraße ist er von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer erfasst worden, der die Wiesenstraße in Richtung Ruhrstraße auf dem Gehweg befuhr. Nach dem Zusammenstoß erkundigte sich der E-Scooter-Fahrer nach dem Wohlbefinden des Jungen, der zunächst angab, unverletzt zu sein. Der Unbekannte setzte daraufhin die Fahrt mit seinem E-Scooter fort. Im weiteren Verlauf verspürte der junge Wittener doch Schmerzen und begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht den E-Scooter-Fahrer, der von Zeugen wie folgt beschrieben wird:

- männlich - circa 22 Jahre alt - schwarzer, gekräuselter Vollbart - gekräuselte braun/schwarze Haare - schwarze Kappe mit gelbem Logo - weißes T-Shirt - lange, schwarze Hose - dickere Figur - weiße In-Ear-Kopfhörer - grün/weißer E-Scooter

Die Polizei bittet den beteiligten E-Scooter-Fahrer und Zeugen, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell