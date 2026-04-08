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Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit Kind (12) - Polizei sucht beteiligten E-Scooter-Fahrer

Witten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 7. April, im Bereich der Kreuzung Ruhrstraße / Wiesenstraße in Witten, sucht die Polizei einen beteiligten E-Scooter-Fahrer und weitere Zeugen.

Ein Zwölfjähriger war gegen 14.10 Uhr fußläufig mit seinem 13-jährigen Freund auf der Ruhrstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Kreuzung Wiesenstraße / Ruhrstraße ist er von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer erfasst worden, der die Wiesenstraße in Richtung Ruhrstraße auf dem Gehweg befuhr. Nach dem Zusammenstoß erkundigte sich der E-Scooter-Fahrer nach dem Wohlbefinden des Jungen, der zunächst angab, unverletzt zu sein. Der Unbekannte setzte daraufhin die Fahrt mit seinem E-Scooter fort. Im weiteren Verlauf verspürte der junge Wittener doch Schmerzen und begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht den E-Scooter-Fahrer, der von Zeugen wie folgt beschrieben wird:

   - männlich
   - circa 22 Jahre alt
   - schwarzer, gekräuselter Vollbart
   - gekräuselte braun/schwarze Haare
   - schwarze Kappe mit gelbem Logo
   - weißes T-Shirt
   - lange, schwarze Hose
   - dickere Figur
   - weiße In-Ear-Kopfhörer
   - grün/weißer E-Scooter

Die Polizei bittet den beteiligten E-Scooter-Fahrer und Zeugen, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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