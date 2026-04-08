POL-BO: Verkehrsunfall mit Kind (12) - Polizei sucht beteiligten E-Scooter-Fahrer
Witten (ots)
Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 7. April, im Bereich der Kreuzung Ruhrstraße / Wiesenstraße in Witten, sucht die Polizei einen beteiligten E-Scooter-Fahrer und weitere Zeugen.
Ein Zwölfjähriger war gegen 14.10 Uhr fußläufig mit seinem 13-jährigen Freund auf der Ruhrstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Kreuzung Wiesenstraße / Ruhrstraße ist er von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer erfasst worden, der die Wiesenstraße in Richtung Ruhrstraße auf dem Gehweg befuhr. Nach dem Zusammenstoß erkundigte sich der E-Scooter-Fahrer nach dem Wohlbefinden des Jungen, der zunächst angab, unverletzt zu sein. Der Unbekannte setzte daraufhin die Fahrt mit seinem E-Scooter fort. Im weiteren Verlauf verspürte der junge Wittener doch Schmerzen und begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Polizei sucht den E-Scooter-Fahrer, der von Zeugen wie folgt beschrieben wird:
- männlich - circa 22 Jahre alt - schwarzer, gekräuselter Vollbart - gekräuselte braun/schwarze Haare - schwarze Kappe mit gelbem Logo - weißes T-Shirt - lange, schwarze Hose - dickere Figur - weiße In-Ear-Kopfhörer - grün/weißer E-Scooter
Die Polizei bittet den beteiligten E-Scooter-Fahrer und Zeugen, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
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