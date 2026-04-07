Polizei Bochum

POL-BO: Bei Wohnungseinbruch erwischt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Witten (ots)

Am Samstag, 4. April, kam es in Witten-Annen zu einem Wohnungseinbruch, bei dem der Tatverdächtige (45, ohne festen Wohnsitz) festgenommen wurde.

Gegen 12.20 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen, wie ein Mann ein Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Friedhofstraße in Witten aufbrach und in die Wohnung einstieg.

Der Tatverdächtige konnte im Umfeld durch Einsatzkräfte gestellt und festgenommen werden. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde er in Untersuchungshaft genommen.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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