Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Mehrfamilienhaus -Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Am Sonntag, 5. April, kam es zwischen 17 und 18 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Querenburg. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der Wohnung einer 23-jährigen Bochumerin.

Die Einbrecher durchsuchten die Räume der Wohnung am Hustadtring und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute.

Die 23-Jährige gab an, kurz vor der Entdeckung der Tat gegen 17.15 Uhr fünf Jugendliche im Treppenhaus getroffen zu haben, zwei weibliche und drei männliche. Diese sollen Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

1. Jugendliche

-ca. 150 cm groß

-dunkle, lockige Haare, zusammengesteckt

-trug eine Winterjacke

- "südländisches Erscheinungsbild"

2. Jugendliche

-ca. 150 cm groß

-dunkle, lange glatte Haare, offen getragen

-trug eine Winterjacke

- "südländisches Erscheinungsbild"

3. Jugendlicher

-ca. 160 cm groß

-leichter Oberlippenflaum

-dunkle, lockige Haare, am Oberhaar etwas länger, die Seiten eventuell kürzer

-trug eine grau-weiße Camouflage - Oberbekleidung

-"südländisches Erscheinungsbild"

4. Jugendlicher

-ca. 170 bis 180 cm groß

-sehr schlank

- "südländisches Erscheinungsbild"

5. Jugendlicher

-deutlich kleiner als die beiden anderen männlichen Jugendlichen

- "südländisches Erscheinungsbild"

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell