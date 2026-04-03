Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall auf Straßenbahnschienen: Pedelecfahrer (61) schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Alleinunfall in Bochum-Linden am Donnerstagabend, 2. April, stürzte ein Pedelecfahrer auf nassen Schienen und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 61-jährige Pedelecfahrer aus Bochum gegen 19.10 Uhr auf der Dr.-C.-Otto-Straße in Richtung Dahlhausen. Auf Höhe der Hausnummer 28 kam er auf nassen Straßenbahnschienen zu Fall und verletzte sich dabei schwer.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus.

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