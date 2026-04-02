Polizei Bochum

POL-BO: Sachbeschädigung an Parteibüro - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Der Staatsschutz ermittelt nach einer Sachbeschädigung an einem Parteibüro an der Bochumer Straße 26 in Herne und bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag, 2. April, haben bislang unbekannte Täter gegen 1.25 Uhr Eier an die Hausfassade des Parteibüros geworfen und damit einen Sachschaden verursacht.

Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

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