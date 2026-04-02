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Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl auf Supermarktparklatz: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Witten (ots)

Ein Senior ist am Mittwoch, 1. April, in Witten-Annen bestohlen worden. Die Polizei fahndet jetzt nach einem Tatverdächtigen, der in einem weißen Kleinwagen unterwegs war.

Ein 87-Jähriger aus Wetter war gegen 8.50 Uhr zu Fuß auf dem Supermarktparkplatz an der Annenstraße 170 unterwegs, als er aus einem Auto heraus von einem Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte gab vor, ein Sohn eines alten Arbeitskollegen des 87-Jährigen zu sein und übergab ihm (angeblich als Geschenk) eine Tasche mit mehreren Uhren darin. Anschließend griff der unbekannte Mann nach dem Portemonnaie des 87-Jährigen und nahm Bargeld heraus. Der Senior riss seine Geldbörse an sich, woraufhin sich der Täter entfernte.

Der Gesuchte wird als männlich, ca. 60 Jahre alt, mit kräftiger Statur und schwarzen Haaren beschrieben - nach eigener Aussage sei er Italiener. Er war in einem weißen Kleinwagen mit Dortmunder Kennzeichen unterwegs.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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