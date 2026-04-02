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Polizei Bochum

POL-BO: Kind (8) bei Fahrradunfall verletzt

Bochum (ots)

Ein achtjähriges Kind wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 1. April, an der Soldnerstraße verletzt.

Das Mädchen fuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Soldnerstraße in Richtung Mercatorstraße. In einer Kurve in Höhe der Hausnummer 10 verlor die Achtjährige die Kontrolle über ihr Rad und fuhr über eine Bordsteinkante in einen geparkten Pkw.

Das Mädchen zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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