Polizei Bochum

POL-BO: Kind (8) bei Fahrradunfall verletzt

Bochum (ots)

Ein achtjähriges Kind wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 1. April, an der Soldnerstraße verletzt.

Das Mädchen fuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Soldnerstraße in Richtung Mercatorstraße. In einer Kurve in Höhe der Hausnummer 10 verlor die Achtjährige die Kontrolle über ihr Rad und fuhr über eine Bordsteinkante in einen geparkten Pkw.

Das Mädchen zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

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