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Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Herne: E-Scooter-Fahrer (51) wird schwer verletzt

Herne (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer (51, aus Herne) ist am Sonntag, 5. April, in Herne-Sodingen gestürzt und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach aktuellem Stand war der 51-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Mont-Cenis-Straße unterwegs, als er gegen 00.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 156 zu Fall kam.

Der Herner erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 51-Jährige an, Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Daraufhin entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Überprüfung ergab, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel unterwegs war.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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