Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Ford beschädigt und geflüchtet
BAD DÜRKHEIM (ots)
Am 27.02.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsun-fallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Ford Transit, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Eine bislang unbekannte Fahrerin eins Skoda befuhr die Weinstraße Süd in Fahrtrichtung Wachenheim und touchierte beim Vorbeifahren das abgestellte Fahrzeug seitlich. An dem Ford Transit entstand Sachschaden in Form von Eindellungen und Lackabtragungen am linken hinteren Kotflügel sowie am Stoßfänger. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Fahrerin von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Eine Unfallzeugin beschrieb die Fahrzeugführerin als etwa 70 bis 80 Jahre alt, mit grauem Zopf.
Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell