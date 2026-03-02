Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Ford beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.02.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsun-fallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Ford Transit, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Eine bislang unbekannte Fahrerin eins Skoda befuhr die Weinstraße Süd in Fahrtrichtung Wachenheim und touchierte beim Vorbeifahren das abgestellte Fahrzeug seitlich. An dem Ford Transit entstand Sachschaden in Form von Eindellungen und Lackabtragungen am linken hinteren Kotflügel sowie am Stoßfänger. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Fahrerin von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Eine Unfallzeugin beschrieb die Fahrzeugführerin als etwa 70 bis 80 Jahre alt, mit grauem Zopf.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell