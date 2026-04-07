Polizei Bochum

POL-BO: Auf frischer Tat: 34-jähriger Mann nach Einbruch in Schule festgenommen

Bochum (ots)

Nachdem er in eine Schule eingebrochen war und Räume durchwühlt hatte, ist ein 34-jähriger Mann am Samstag, 5. April, festgenommen worden.

Gegen 10.10 Uhr meldeten Anwohner über den Polizeinotruf 110 einen Einbruch an einer Schule an der Fahrendeller Straße in Bochum. Hinzugezogene Einsatzkräfte konnten den Einbrecher dann im Gebäude festnehmen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass gegen den Mann aus Bochum bereits ein U-Haftbefehl vorlag. Er wurde im Anschluss der JVA zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

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