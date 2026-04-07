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Polizei Bochum

POL-BO: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben: Polizei fahndet mit Fotos nach tatverdächtigem Mann

Bochum (ots)

Nach einem Computerbetrugsdelikt im Oktober 2025 veröffentlicht die Kriminalpolizei mit richterlichem Beschluss Bilder einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Hier finden Sie die Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/198170

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 15. Oktober 2025, gegen 17.45 Uhr mithilfe einer gestohlenen EC-Karte unberechtigt Bargeld an einem Bankautomaten an der Westenfelder Straße in Bochum abgehoben zu haben.

Zuvor war es am selben Vormittag zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer Seniorin aus Bochum gekommen. Unbekannte hatten sich telefonisch als Bankmitarbeiter ausgegeben und die Frau dazu gebracht, ihre EC-Karte samt PIN an einen Unbekannten zu übergeben. Wenige Stunden später erfolgte dann die unberechtigte Bargeldabhebung.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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