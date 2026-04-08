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Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Bochum - Fußgängerin schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Unfall an der Bleichstraße ist am Dienstag, 7. April, eine Fußgängerin (88) aus Bochum schwer verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen hielt ein Taxifahrer (28, aus Hagen) gegen 15.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand, um die Seniorin und ihre Begleiterin (58) aussteigen zu lassen. Nachdem er der Bochumerin ihren Rollator aus dem Kofferraum geholt hatte, setzte er sich wieder ins Auto und fuhr los. Hierbei kam die Seniorin zu Fall, die sich zu diesem Zeitpunkt am hinteren Ende des Autos festhielt.

Die Bochumerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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