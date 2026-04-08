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Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall am Hölkeskampring - Zwei Personen verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 7. April, am Hölkeskampring in Herne wurden zwei Personen verletzt.

Ein 75-jähriger Herner befuhr gegen 11.45 Uhr die Sodinger Straße in Richtung Herne Mitte. An der Kreuzung Sodinger Straße / Hölkeskampring verlor der Herner die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ungebremst auf den Pkw einer 27-jährigen Hernerin auf.

Nach aktuellem Ermittlungsstand lag bei dem 75-Jährigen ein internistischer Notfall vor. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Herner in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Die 27-jährige Hernerin zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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