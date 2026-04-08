Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall am Hölkeskampring - Zwei Personen verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 7. April, am Hölkeskampring in Herne wurden zwei Personen verletzt.

Ein 75-jähriger Herner befuhr gegen 11.45 Uhr die Sodinger Straße in Richtung Herne Mitte. An der Kreuzung Sodinger Straße / Hölkeskampring verlor der Herner die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ungebremst auf den Pkw einer 27-jährigen Hernerin auf.

Nach aktuellem Ermittlungsstand lag bei dem 75-Jährigen ein internistischer Notfall vor. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Herner in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Die 27-jährige Hernerin zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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