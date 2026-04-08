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Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrug in Bochum - Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Bochum (ots)

Eine 88-jährige Bochumerin ist am Dienstag, 7. April, Trickbetrügern zum Opfer gefallen. Die Polizei warnt ausdrücklich: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung!

Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Elsterstraße in Kaltehardt. Dort klingelte es gegen 12.25 Uhr an der Tür der Seniorin. Ein männlicher Unbekannter gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und vermittelte glaubhaft, in die Wohnung zu müssen, um den Wasserdruck zu kontrollieren. Nachdem dem Mann Zugang gewährt wurde, lenkte er die Frau ab, während mutmaßlich ein Mittäter die restliche Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte.

Als der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Bochumerin, dass Schmuck entwendet worden war.

Der Mann wird beschrieben als ca. 160-180 cm groß, kräftig gebaut, dunkle kurze Haare. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine weiße Jacke und Arbeitshandschuhe.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110!

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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