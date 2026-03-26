Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Vogel löst Brandmeldeanlage aus

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen wurden am 26. März 2026 um 12:19 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Lise-Meitner-Straße im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

Bei der Erkundung des Objekts durch einen Trupp unter Atemschutz wurde festgestellt, dass die Brandmeldeanlage durch einen Vogel ausgelöst worden war und kein Schadensereignis vorlag. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.

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