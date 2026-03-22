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Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brandschutztag der Einheit Drevenack am 1. Mai

FW Hünxe: Brandschutztag der Einheit Drevenack am 1. Mai
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Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack lädt zum jährlichen Aktionstag mit der Jugendfeuerwehr ein. Am Feuerwehrgerätehaus in Drevenack stellen die Kameradinnen und Kameraden neben den Einsatzfahrzeugen auch die ehrenamtlichen Aufgaben bei Bränden, Technischen Hilfeleistungen und Katastrophen vor. Neben verschiedenen Informationsständen lädt ein Feuerlöschertraining zum Mitmachen ein. Livemusik, eine Hüpfburg für die kleinen Gäste sowie leckere Speisen und Getränke runden die Veranstaltung ab.

» Freitag, 1. Mai 2026

» 11 bis 17 Uhr

» Alte Marienthaler Str. 6, 46569 Hünxe

Kleiner Tipp: Anfang April verteilen die Einsatzkräfte Flyer an die Haushalte in Drevenack und Krudenburg. Mit einem ausgefüllten Mitgliedsantrag für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Drevenack e.V. erhaltet ihr am Brandschutztag Wertmarken im Wert von 5 Euro. Für den Fall, dass man keinen Flyer erhalten hat, sind diese auch in den lokalen Geschäften und am Veranstaltungstag vor Ort erhältlich.

Weitere Informationen werden regelmäßig in unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht! Wir freuen uns auf euch!

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Leitung der Feuerwehr
Marc Vinschen
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

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