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Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Osterfeuer der Einheit Bruckhausen

FW Hünxe: Osterfeuer der Einheit Bruckhausen
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Hünxe (ots)

Am Ostersonntag, den 5. April 2026, veranstaltet die Einheit Bruckhausen der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe wieder ihr traditionelles Osterfeuer. Die Einsatzkräfte begrüßen die Gäste ab 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Bruckhausen, Waldweg 59 in 46569 Hünxe.

Für das leibliche Wohl ist mit Leckerem vom Grill oder den beliebten frischen Pommes gesorgt. Für die kleinen Gäste steht bei trockenem Wetter eine Hüpfburg bereit. Kühle Getränke und Musik runden die Veranstaltung ab.

Weitere Informationen werden regelmäßig in unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht! Wir freuen uns auf euch!

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Leitung der Feuerwehr
Marc Vinschen
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

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