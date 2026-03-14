FW Hünxe: Osterfeuer der Einheit Bruckhausen
Hünxe (ots)
Am Ostersonntag, den 5. April 2026, veranstaltet die Einheit Bruckhausen der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe wieder ihr traditionelles Osterfeuer. Die Einsatzkräfte begrüßen die Gäste ab 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Bruckhausen, Waldweg 59 in 46569 Hünxe.
Für das leibliche Wohl ist mit Leckerem vom Grill oder den beliebten frischen Pommes gesorgt. Für die kleinen Gäste steht bei trockenem Wetter eine Hüpfburg bereit. Kühle Getränke und Musik runden die Veranstaltung ab.
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