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Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verdächtiger Rauch in Bruckhausen

FW Hünxe: Verdächtiger Rauch in Bruckhausen
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Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 13. März 2026 um 22:01 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zum Danziger Platz alarmiert.

An der Einsatzstelle war Brandgeruch wahrnehmbar. Die Feuerwehr erkundete die betroffene Wohneinheit mit einem Trupp unter Atemschutz und einer Wärmebildkamera. Es konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Anschließend wurde die Einsatzstelle mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Der Einsatz war nach ca. 85 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

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