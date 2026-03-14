FW Hünxe: Verdächtiger Rauch in Bruckhausen
Hünxe (ots)
Die Einheit Bruckhausen wurde am 13. März 2026 um 22:01 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zum Danziger Platz alarmiert.
An der Einsatzstelle war Brandgeruch wahrnehmbar. Die Feuerwehr erkundete die betroffene Wohneinheit mit einem Trupp unter Atemschutz und einer Wärmebildkamera. Es konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Anschließend wurde die Einsatzstelle mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Der Einsatz war nach ca. 85 Minuten beendet.
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