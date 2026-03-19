Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage sorgt für Feuerwehreinsatz im Hünxer Ortskern

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Hünxe (ots)

Die gesamte Feuerwehr Hünxe wurde am 19. März 2026 um 16:41 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Straße Bensumskamp im Ortsteil Hünxe alarmiert.

Bei der Erkundung des Objekts durch einen Trupp unter Atemschutz konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

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