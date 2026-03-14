Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 14. März 2026 um 14:07 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" zum Bensumskamp alarmiert.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte öffnete die Person selbstständig die Tür und konnte daraufhin vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst gesichtet werden. Der Einsatz war nach ca. 10 Minuten beendet.

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