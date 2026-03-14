FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung
Hünxe (ots)
Die Einheit Hünxe wurde am 14. März 2026 um 14:07 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" zum Bensumskamp alarmiert.
Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte öffnete die Person selbstständig die Tür und konnte daraufhin vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst gesichtet werden. Der Einsatz war nach ca. 10 Minuten beendet.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell