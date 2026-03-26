Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Wohnungseinbruch

Greven (ots)

Am Mittwoch (25.03.) sind unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Goerdelerstraße eingestiegen.

Nach ersten Ermittlungen gelangten die Einbrecher in der Zeit zwischen 19.55 Uhr und 22.15 Uhr über eine Balkontür in die Wohnung. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Die Unbekannten öffneten Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen eine Nintendo Switch Konsole sowie drei Paar Schuhe. Der Schaden liegt nach Schätzungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

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