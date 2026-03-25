Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Imbiss

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (22.03.), 21.05 Uhr und Dienstag (24.03.), 14.30 Uhr in das Imbiss-Rondell an der Rathausstraße eingestiegen.

Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in den Imbiss. Dort durchwühlten sie den Thekenbereich. Zahlreiche Lebensmittel und Gegenstände lagen auf dem Boden verstreut. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

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