Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Liegefahrrad aufgefunden, Eigentümer gesucht

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Hörstel (ots)

Am Donnerstag (19.03.) ist der Polizei gegen 21.20 Uhr ein unverschlossenes Liegefahrrad auf dem Spielplatz am Hörsteler Bahnhof gemeldet worden. Das Fahrrad ist von der Marke Hase und es handelt sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein Therapiefahrrad für Kinder oder Jugendliche. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer dieses Gefährts. Dieser oder Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer geben können, melden sich bitte bei der Wache Rheine unter 05971/938-4215.

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