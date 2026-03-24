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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl an Mehrparteienhaus, Hinweise erbeten

Steinfurt (ots)

In der Nacht von Montag (23.03.) auf Dienstag (24.03.) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Diebstahl einer Regenrinnenabdeckung an der Mittelstraße, Ecke Fürstenstraße. Ein Zeuge hörte gegen 02.20 Uhr verdächtige Geräusche. Als er sich am Haus umschaute, konnte er feststellen, dass eine etwa zwei Meter lange Abdeckung der Regenrinne am Haus abmontiert und gestohlen wurde. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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