POL-ST: Greven, Mülltonne angezündet, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots) - Am Freitag (20.03.) haben Unbekannte zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr an der Elmendorfer Straße insgesamt acht rechteckige Gullydeckel ausgehoben, die sich in der Mitte der Fahrbahn einer Wohnsiedlung befunden haben. Die Gullydeckel wurden direkt neben die Öffnungen gelegt. Einer der Deckel wurde einige Meter weit getragen und dann auf der Fahrbahn liegen gelassen. Die Polizei ermittelt wegen eines ...

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