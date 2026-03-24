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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Mülltonne angezündet, Zeugen gesucht

Greven (ots)

In der Nacht von Montag (23.03.) auf Dienstag (24.03.) ist die Polizei gegen 02.05 Uhr zu einer brennenden Mülltonne in der Alten Münsterstraße, Höhe Hausnummer 6 gerufen worden. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die Tonne ist durch das Feuer komplett zerstört worden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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