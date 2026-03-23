Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkaufsautomat aufgebrochen

Wettringen (ots)

Am Samstag (21.03.) wurde zwischen 03.20 Uhr und 05.00 Uhr ein Verkaufsautomat für Lebensmittel an der Bahnhofstraße aufgebrochen.

Die Diebe haben in der Tatzeit den Automaten vom Strom getrennt und anschließend die Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Zusätzlich haben sie einen Münzwechsler und ein Banknotenlesegerät mitgenommen. Insgesamt ist ein Sachschaden von rund 1.600 Euro entstanden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Die Wache Ochtrup nimmt Hinweise unter 02553/9356-4155 entgegen.

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