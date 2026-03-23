PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkaufsautomat aufgebrochen

Wettringen (ots)

Am Samstag (21.03.) wurde zwischen 03.20 Uhr und 05.00 Uhr ein Verkaufsautomat für Lebensmittel an der Bahnhofstraße aufgebrochen.

Die Diebe haben in der Tatzeit den Automaten vom Strom getrennt und anschließend die Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Zusätzlich haben sie einen Münzwechsler und ein Banknotenlesegerät mitgenommen. Insgesamt ist ein Sachschaden von rund 1.600 Euro entstanden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Die Wache Ochtrup nimmt Hinweise unter 02553/9356-4155 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 11:01

    POL-ST: Steinfurt, Terrassentür aufgebrochen

    Steinfurt (ots) - Zwischen Donnerstag (19.03.), 16.00 Uhr und Freitag (20.03.), 13.20 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Haselbusch eingebrochen worden. Die Täter haben die Glasscheibe einer Terrassentür eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Steinfurt ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 10:58

    POL-ST: Rheine, Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

    Rheine (ots) - In der Nacht von Sonntag (22.03.) auf Montag (23.03.) hat die Polizei gegen 02.40 Uhr Kenntnis über einen Brand in Mesum erhalten. Aus bislang unbekannter Ursache ist in einer Wohnung im Obergeschoss in der Nielandstraße ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner konnte selbstständig die Wohnung verlassen und ist anschließend leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 10:53

    POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Einfamilienhaus

    Neuenkirchen (ots) - Einbrecher haben sich am Sonntag (22.03.) zwischen 01.05 Uhr und 07.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Wettringer Straße verschafft, nahe der Ketteler Straße. Die Täter haben ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und anschließend das gesamte Haus durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren