Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Terrassentür aufgebrochen

Steinfurt (ots)

Zwischen Donnerstag (19.03.), 16.00 Uhr und Freitag (20.03.), 13.20 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Haselbusch eingebrochen worden.

Die Täter haben die Glasscheibe einer Terrassentür eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

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