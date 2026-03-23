Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Kaffeevollautomat gestohlen

Hörstel-Riesenbeck (ots)

Zwischen Donnerstag (19.03.), 18.00 Uhr und Freitag (20.03.), 07.15 Uhr ist in ein Gebäude eines Sozialdienstleisters am Lerchengrund eingebrochen worden.

Die Täter haben ein Fenster aufgehebelt und sind so in die Büroräume gelangt. Aus der Küche entwendeten sie einen Kaffeevollautomat und dazugehörigen Kaffee. Aus weiteren Räumen wurden mehrere Spardosen mit kleineren Bargeldbeträgen mitgenommen.

Der entstandene Schaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

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